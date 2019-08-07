Россия даст адекватный ответ, если США начнут размещение ракет средней и меньшей дальности и это будет угрожать национальной безопасности РФ.

Россия даст адекватный ответ, если США начнут размещение ракет средней и меньшей дальности и это будет угрожать национальной безопасности РФ.Как передает телеканал "Россия 24", об этом международную общественность проинформировал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Он подчеркнул, что в зависимости от того, где и в каком количестве это произойдет, Россия будет "адекватно реагировать".Патрушев отметил, что Вашингтон вышел из ДРСМД по надуманным причинам, чтобы свободно разрабатывать и размещать новые вооружения по своему усмотрению.Секретарь Совбеза РФ считает, что США стремятся к доминированию в военной сфере, чего допускать нельзя.2 августа 2019 года Соединенные Штаты заявили о выходе из ДРСМД. В ответ Российская Федерация объявила о прекращении действия договора, возложив ответственность за это на американскую сторону.