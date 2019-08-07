Скелет человека нашли на территории детского сада на востоке Москвы, проводится проверка.
Скелет человека нашли на территории детского сада на востоке Москвы, проводится проверка.
Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в главном следственном управлении СКР по Москве.
Отмечается, что останки человеческого скелета были найдены в канализационном люке. По предварительным данным, человек умер более года назад.
Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти. По ее итогам будет принято процессуальное решение.