Установлено, что неизвестный проник в квартиру потерпевшей, расположенную на Затонной улице, под видом работника управляющей организации якобы для проверки счетчиков воды...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Богородское задержали подозреваемого в краже денег из квартиры.В территориальный отдел полиции с сообщением о краже из квартиры денежных средств обратилась 88-летняя пенсионерка.Сотрудники полиции установили, что неизвестный проник в квартиру потерпевшей, расположенную на Затонной улице, под видом работника управляющей организации якобы для проверки счетчиков воды. После ухода мужчины пожилая женщина обнаружила пропажу денежных средств. Сумма ущерба составила 70 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на Первомайской улице. Им оказался 39-летний приезжий.Следствием ОМВД России по району Богородское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73