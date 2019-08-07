Сотрудники транспортной полиции начали проверку после информации о смерти пассажира в электропоезде на станции Выхино в Москве.

Сотрудники транспортной полиции начали проверку после информации о смерти пассажира в электропоезде на станции "Выхино" в Москве.Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, движение электропоездов восстановлено."В дежурную часть линейного отдела полиции на станции Люберцы Казанского направления поступило сообщение от машиниста электропоезда сообщением Москва — Рязань о том, что в одном из вагонов скоропостижно скончался пассажир. Сотрудники транспортной полиции выясняют обстоятельства произошедшего. Проводится проверка", — сказал собеседник агентства.По его словам, в связи с происшествием задержка данного электропоезда составила 50 минут. В настоящее время движение электропоездов восстановлено. --0--**