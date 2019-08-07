Светлана Лобода обнародовала эффектный снимок со свадьбы. Популярная певица выразила надежду, чтобы счастье длилось как можно дольше.

Светлана Лобода обнародовала эффектный снимок со свадьбы. Популярная певица выразила надежду, чтобы счастье длилось как можно дольше.Свадебное торжество состоялось еще в июне, однако лишь сейчас Светлана Лобода показала фотографии с церемонии. По всей видимости, снимки с профессиональной съемки лишь сейчас оказались в доступе популярной артистки. "жизнь. она такая... будь счастлива, моя малышка Ксю и пусть это длится как можно дольше... (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – пожелала Светлана Лобода.Действительно, замуж, к сожалению многочисленных поклонников, вышла не Светлана, а ее сестра. На фотографии, обнародованной певицей, запечатлена невеста в роскошном свадебном платье с пышной воздушной фатой. Завершил образ нежный букет.Пользователи Сети пришли в восторг и рассыпались в комплиментах и поздравлениях сестре Лободы, а также посетовали, когда же выйдет замуж и сама артистка. Отметим, что о личной жизни Светланы Лободы известной крайне мало. Певица предпочитает не распространяться об этом, уделяя внимания при общении с журналистами карьере.Уход из группы "ВИА Гра" пошел артистке на пользу – стала одной из самых успешных исполнительниц, в активе которой множество наград и дружба с именитыми представителями отечественного шоу-бизнеса. Продюсер коллектива Константин Меладзе в недавнем интервью так высказался об уходе : "Я ни секунды не жалею, что Свету пригласил, и ни секунды не жалею, что мы с ней расстались. Я вовремя ее взял в группу "ВИА Гра" и вовремя отпустил. Все было очень вовремя".