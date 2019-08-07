Открытие сделали ученые Университетского колледжа Лондона. На поиски средства от старческой деменции ушло 28 лет.

Открытие сделали ученые Университетского колледжа Лондона. На поискисредства от старческой деменции ушло 28 лет.В исследовании приняли участие 10 228 человек, среди которых впериод с 1985 по 2013 годы проводили шесть опросов. Респондентов испрашивали очастоте их социальных контактов с друзьями и родственниками. Также выяснялисьих когнитивные способности для выявления симптомов слабоумия.В результате оказалось, что высокаясоциальная активность в возрасте 50-60 лет снижает риск деменции и других заболеваниймозга в будущем. Вероятность развития слабоумия у тех, кто общался с друзьямиежедневно, уменьшалась на 12% по сравнению с теми, кто общался с товарищами разв несколько месяцев, сообщает MedicalXress.По словам специалистов, данное исследование позволило подтвердитьважную роль социальных связей в профилактике слабоумия и старения мозга.Предыдущие работы не могли установить выявленную позже взаимосвязь междукогнитивными функциями и общением с близкими людьми.Ранее стало известно,кетодиета (низкоуглеводная диета – Прим. ред.), в которой много жиров иумеренное количество белков. повышает когнитивные способности живыхсуществ и уменьшает риск развития возрастных нейродегенеративных заболеваний.Об этом сообщили ученые из Кентуккийского университета. Они провели опыты намышах, но считают, что полученные результаты можно отнести и к человеческомуорганизму.