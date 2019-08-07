Открытие сделали ученые Университетского колледжа Лондона. На поиски
средства от старческой деменции ушло 28 лет.
Открытие сделали ученые Университетского колледжа Лондона. На поиски
средства от старческой деменции ушло 28 лет.
В исследовании приняли участие 10 228 человек, среди которых в
период с 1985 по 2013 годы проводили шесть опросов. Респондентов испрашивали о
частоте их социальных контактов с друзьями и родственниками. Также выяснялись
их когнитивные способности для выявления симптомов слабоумия.
В результате оказалось, что высокая
социальная активность в возрасте 50-60 лет снижает риск деменции и других заболеваний
мозга в будущем. Вероятность развития слабоумия у тех, кто общался с друзьями
ежедневно, уменьшалась на 12% по сравнению с теми, кто общался с товарищами раз
в несколько месяцев, сообщает MedicalXress.
По словам специалистов, данное исследование позволило подтвердить
важную роль социальных связей в профилактике слабоумия и старения мозга.
Предыдущие работы не могли установить выявленную позже взаимосвязь между
когнитивными функциями и общением с близкими людьми.
Ранее стало известно,
кетодиета (низкоуглеводная диета – Прим. ред.), в которой много жиров и
умеренное количество белков. повышает когнитивные способности живых
существ и уменьшает риск развития возрастных нейродегенеративных заболеваний.
Об этом сообщили ученые из Кентуккийского университета. Они провели опыты на
мышах, но считают, что полученные результаты можно отнести и к человеческому
организму.