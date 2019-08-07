Дело об убийстве Михаила Круга может быть скоро закрыто. Издание Tverigrad.ru. сообщает, что преступника, убившего шансонье, нашли.

Дело об убийстве Михаила Круга может быть скоро закрыто. Издание Tverigrad.ru. сообщает, что преступника, убившего шансонье, нашли.Накануне в Твери, в доме, где был убит музыкант, проводился следственный эксперимент с подозреваемым. Сотрудники следственного комитета привезли на место преступления мужчину, который может быть причастен к смерти Михаила Круга. Выяснилась и личность предполагаемого убийцы: им оказался один из членов банды "Волков" Александр Агеев, который отбывает пожизненное заключение за жестокие злодеяния, совершенные в 1990-х и 2000-х годах.В ходе следственного действия была осуществлена проверка исполнения преступления. На момент эксперимента в доме музыканта присутствовала его сестра Ольга Медведева, которая находилась в другой комнате. "Меня предупредили заранее, сама я находилась в отдельной комнате, откуда на протяжении всего следственного эксперимента не выходила", – говорит сестра певца.По словам журналистов, Агеев дал чистосердечное признание, а также подтвердил, что был соучастником Дмитрия Веселова в день убийства. Стало известно, что был допрошен еще один киллер Александр Осипов, который лишил жизни того самого Дмитрия Веселова, признавшего свою вину в совершенном преступлении.Напомним, что в 2002 году в дом известного исполнителя песен в жанре шансона забрались преступники и открыли огонь по нему и членам его семьи. Жена Михаила Круга Ирина и теща смогли спастись, а вот сам музыкант получил ранения, несовместимые с жизнью: врачи пытались за него бороться, но он, к сожалению, ушел из жизни. До сих пор так и не стали известны истинные мотивы преступления: по одной версии, это была попытка ограбления, по другой – спланированное убийство.