Лаванда-Центр регулярно проводит опросы граждан Российской Федерации. Так, накануне, стали известны результаты очередного сбора данных.

"Лаванда-Центр" регулярно проводит опросы граждан Российской Федерации. Так, накануне, стали известны результаты очередного сбора данных.Целью исследования было узнать, какие расходы стоят в приоритете у простых жителей. Респондентам задали вопрос:"На какие семейные нужды должно хватать денег такой семье, как ваша, чтобы жить нормально?".Как оказалось, лидирующим ответом стало полноценное питание. 77% людей, принимающих участие в опросе, считают, что это самый главный фактор.Чуть меньше процент респондентов отметили траты на оплату жилья. Их показатель составил 62%.На третьем месте оказались одежда и обувь. 55% жизненно необходимо наличие этих атрибутов, причем хорошего качества.А вот развлечения в нашей стране, как оказалось, мало кого волнуют. Всего 6% опрошенных включили этот пункт в список самого необходимого."Левада-центр" уже проводил подобное исследование в 2017 году. По данным , с того времени ситуация с основными существенными нуждами практически не изменилась. Россияне лишь чаще стали называть оплату ЖКХ и лечение, покупку лекарств.