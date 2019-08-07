Телеведущая Europa Plus TV Илания встала
грудью за знаменитую певицу. Она считает, что каждый имеет право выбирать город
и страну, в которой ему комфортно – в том числе, и София Ротару.
Телеведущая Europa Plus TV Илания встала
грудью за знаменитую певицу. Она считает, что каждый имеет право выбирать город
и страну, в которой ему комфортно – в том числе, и София Ротару.
Телеведущая осудила российских пользователей Сети,
обрушившихся с критикой на исполнительницу. "Не стоит осуждать людей за их
выбор, каким бы он ни был. Да, у Украины и России не самые лучшие отношения, но
при чем тут творчество Ротару?" – высказала свою позицию собеседница "Дни.ру".
добавила, что ей абсолютно не важно: какие политические
убеждения у артиста, если ей по душе его творчество. "Поэтому не понимаю, зачем
люди поливают грязью Софию Ротару и дальше раздувают и без того сложные
отношения между нашими странами", – заключила теледива.
Как писали "Дни.ру", выступлениена Международном фестивале искусств в
Белоруссии разозлило многих россиян. По их мнению, артистке не стоит
показываться на таких мероприятиях после скандальных заявлений в адрес России.
"Лично для меня
эта певица больше не существует. Кормиться здесь, и писать и говорить всякую
чушь о стране, которая тебя вырастила, – себя не уважать", "Зачем
плевать в колодец, из которого пьешь? Разочаровала", – высказались
пользователи Сети. Многие также заплевали в комментариях за то,
что, по их мнению, она пела под фонограмму.