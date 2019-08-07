Телеведущая Europa Plus TV Илания встала грудью за знаменитую певицу. Она считает, что каждый имеет право выбирать город и страну, в которой ему комфортно – в том числе, и София Ротару.

Телеведущая Europa Plus TV Илания всталагрудью за знаменитую певицу. Она считает, что каждый имеет право выбирать городи страну, в которой ему комфортно – в том числе, и София Ротару.Телеведущая осудила российских пользователей Сети,обрушившихся с критикой на исполнительницу. "Не стоит осуждать людей за ихвыбор, каким бы он ни был. Да, у Украины и России не самые лучшие отношения, нопри чем тут творчество Ротару?" – высказала свою позицию собеседница "Дни.ру".добавила, что ей абсолютно не важно: какие политическиеубеждения у артиста, если ей по душе его творчество. "Поэтому не понимаю, зачемлюди поливают грязью Софию Ротару и дальше раздувают и без того сложныеотношения между нашими странами", – заключила теледива.Как писали "Дни.ру", выступлениена Международном фестивале искусств вБелоруссии разозлило многих россиян. По их мнению, артистке не стоитпоказываться на таких мероприятиях после скандальных заявлений в адрес России."Лично для меняэта певица больше не существует. Кормиться здесь, и писать и говорить всякуючушь о стране, которая тебя вырастила, – себя не уважать", "Зачемплевать в колодец, из которого пьешь? Разочаровала", – высказалисьпользователи Сети. Многие также заплевали в комментариях за то,что, по их мнению, она пела под фонограмму.