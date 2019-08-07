Новичок московского Спартака Гус Тил приступил к изучению русского языка. Голландский полузащитник уже написал фразу на русском на своей странице в соцсети.

Новичок московского "Спартака" Гус Тил приступил к изучению русского языка. Голландский полузащитник уже написал фразу на русском на своей странице в соцсети.На своей странице в Instagram Гус Тил сделал запись на русском и голландском языках, где сообщил, что счастлив быть игроком московского клуба. Конечно, говорить об успехах Тила преждевременно, однако 21-летний футболист намерен выучить русский в ближайшее время.Посмотреть эту публикацию в InstagramOntzettend blij met mijn overstap naar deze prachtige club met rijke historie. Op naar een mooi seizoen. Go spartak