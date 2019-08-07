Накануне стало известно о новом местонахождении бывшего президента Украины Петра Порошенко. Как оказалось, политик вернулся на Украину.

Накануне стало известно о новом местонахождении бывшего президента Украины Петра Порошенко. Как оказалось, политик вернулся на Украину.В ночь на 7 августа экс-глава Украины со своей семьей вступил на родные земли в Киеве. Самолет вылетел из Дубаяво вторник 6 августа в 20:35и сел в столичном аэропорту Жуляны в 2:30 по местному времени.Воздушный лайнер, на котором находился Порошенко, по пути останавливался на Мальдивах. Как сообщает , бывшего украинского лидера ждал кортеж из двух автомобилей. На них он и покинул аэропорт.Материал дополняется