Актер отправился на курорт с новой возлюбленной. Максим
Виторган впервые опубликовал фото с Нино Нинидзе.
Актер отправился на курорт с новой возлюбленной. Максим
Виторган впервые опубликовал фото с Нино Нинидзе.
В Stories личного Instagram артист показал романтичный кадр.
Максим Виторган запечатлен рядом с девушкой, в которой интернет-обыватели
узнали 28-летнюю Нино Нинидзе. Пара позирует на палубе яхты. "Рассвет", – кратко
подписал фото артист.
Отметим, что знаменитости отдыхают в Греции. О том, что
Максим и Нино уехали на курорт вместе, стало ясно после внимательного анализа
их публикаций в соцсетях. Виторган и Нинидзе одновременно обнародовали
подозрительно похожие ракурсы и виды: оба сняли лазурную морскую гладь и
голубое небо с движущегося судна.
Отметим, что артисты слухи о романе не комментируют, однако связь
уже не скрывают. и Нино Нинидзе недавно совершили первый
совместный выход в свет, также артист познакомил зазнобу со своей дочерью от
первого брака Полиной.
Напомним, и Ксения Собчак объявили о своем расставании
в марте. Это произошло на фоне слухов, что светская львица увлеклась режиссером
Константином Богомоловым. С бывшей женой Виторган остался в дружеских отношениях,
вместе они воспитывают сына Платона.