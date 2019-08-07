Актер отправился на курорт с новой возлюбленной. Максим Виторган впервые опубликовал фото с Нино Нинидзе.

Актер отправился на курорт с новой возлюбленной. МаксимВиторган впервые опубликовал фото с Нино Нинидзе.В Stories личного Instagram артист показал романтичный кадр.Максим Виторган запечатлен рядом с девушкой, в которой интернет-обывателиузнали 28-летнюю Нино Нинидзе. Пара позирует на палубе яхты. "Рассвет", – краткоподписал фото артист.Отметим, что знаменитости отдыхают в Греции. О том, чтоМаксим и Нино уехали на курорт вместе, стало ясно после внимательного анализаих публикаций в соцсетях. Виторган и Нинидзе одновременно обнародовалиподозрительно похожие ракурсы и виды: оба сняли лазурную морскую гладь иголубое небо с движущегося судна.Отметим, что артисты слухи о романе не комментируют, однако связьуже не скрывают. и Нино Нинидзе недавно совершили первыйсовместный выход в свет, также артист познакомил зазнобу со своей дочерью отпервого брака Полиной.Напомним, и Ксения Собчак объявили о своем расставаниив марте. Это произошло на фоне слухов, что светская львица увлеклась режиссеромКонстантином Богомоловым. С бывшей женой Виторган остался в дружеских отношениях,вместе они воспитывают сына Платона.