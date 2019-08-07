Под Всеволожском бабушка с маленькой внучкой оказались на пути находившегося под воздействием наркотиков водителя, который вылетел на тротуар, сбил пешеходов и попытался скрыться. Момент наезда зафиксировала камера регистратора.

Под Всеволожском бабушка с маленькой внучкой оказались на пути находившегося под воздействием наркотиков водителя, который вылетел на тротуар, сбил пешеходов и попытался скрыться. Момент наезда зафиксировала камера регистратора.Описанные события произошли днем 5 августа в деревне Щеглово. Заехавший на территорию новостроек водитель Renault Logan потерялся в пространстве и решил сократить путь, срезав угол. Вылетев на газон, 39-летний мужчина сбил 60-летнюю женщину и ее трехлетнюю внучку, после чего вернулся на проезжую часть и вдавил в пол педаль газа.Задержали злоумышленника спустя 25 минут: он бросил машину и прятался в лесу, забравшись на дерево. Добиться от него адекватных ответов у полицейских не получилось, что навело их на мысль, что водитель находится под воздействием наркотиков.Пострадавших госпитализировали с травмами головы, они остаются в больнице в тяжелом состоянии. На кадрах видно, что травмы мог получить еще один ребенок с самокатом в руках, но он успел отбежать в сторону.Возбуждено уголовное дело факту нарушения ПДД, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью человеку.