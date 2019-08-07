Новость о кончине знаменитого байера и фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер стала шоком для всех гламурных россиян. Ведь она считалась главным в стране экспертом по стилю и брендам. Что-то типа Пугачевой, только в мире российской моды. И только накануне беззаботно каталась в отпуске на велосипеде по Италии...

Новость о кончине знаменитого байера и фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер стала шоком для всех гламурных россиян. Ведь она считалась главным в стране экспертом по стилю и брендам. Что-то типа Пугачевой, только в мире российской моды. И только накануне беззаботно каталась в отпуске на велосипеде по Италии...Потрясением смерть Аллы Вербер стала и для ее семьи – старшей сестры, дочери и внуков. Они не знают, как сказать о смерти матери покойной – пережившей блокаду ленинградке, которой почти 90 лет. Мол, она не перенесет страшной вести!Алла не раз говорила, что именно родительница привила ей вкус. "Большой поклон маме, которая всегда красиво одевала нас, привозила специально в фотоателье, отстаивала большую очередь только ради этих кадров. Мы не капризничали, не жаловались на усталость, как нынешние дети. Нас не кормили для этого всякими сладостями, не обещали за это подарков, но при этом всегда получались отличные кадры", – рассказывала Вербер.Татьяна Абрамовна, мать Аллы Константиновны, сейчас с внучкой в Торонто, где у семьи есть квартира. Она всегда полгода проводит именно в Канаде, куда эмигрировала еще в конце 70-х. Но, разумеется, на похороны дочери, где соберется весь российский бомонд, мать прилетит, несмотря на тяжелое состояние и дальнюю дорогу.Мать знаменитой сотрудницы ЦУМа – одна из претенденток на наследство. оставила шикарную квартиру в центре Москвы, цена которой превышает 100 миллионов рублей, тонны антиквариата и подлинников картин великих живописцев.Напомним, что Алла Вербер пять лет боролась с раком крови. А умерла во время отпуска в Италии, в Форте-дей-Марми. Говорят, 61-летнюю работницу ЦУМа сразил инфаркт, причем врачи констатировали одновременный отказ всех органов. Точную причину смерти установит вскрытие.