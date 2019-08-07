Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в первом раунде турнира в Торонто встречалась с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко, посеянной на турнире под девятым номером. Россиянка добилась победы в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 7:5.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в первом раунде турнира в Торонто встречалась с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко, посеянной на турнире под девятым номером. Россиянка добилась победы в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 7:5.Соперницы провели на корте 2 часа 11 минут. Во втором круге 28-летняя Павлюченкова сразится с Еленой Остапенко из Латвии. Встреча между ними состоится 7 августа.Напомним, что призовой фонд турнира в Торонто превышает 2,5 миллиона долларов.