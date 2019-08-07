В Подмосковье вновь активизировались клещи. За неделю от укусов пострадали более двух тысяч человек. Есть случаи боррелиоза или болезни Лайма. Причины стремительного распространения этой инфекции в мире сейчас обсуждает даже конгресс США после публикации сенсационных данных о секретном эксперименте американских военных.

В Подмосковье вновь активизировались клещи. За неделю от укусов пострадали более двух тысяч человек. Есть случаи боррелиоза или болезни Лайма. Причины стремительного распространения этой инфекции в мире сейчас обсуждает даже конгресс США после публикации сенсационных данных о секретном эксперименте американских военных.Передвигаться сама она не может. Риону укусил клещ. Диагноз "боррелиоз" поставили слишком поздно."Все так болит, что ты не можешь спать от боли. Боррелиоз у меня забрал карьеру, здоровье", — поясняет пострадавшая от укуса зараженного клеща Риона Кинзина.В Подмосковье энтомологи фиксируют новый пик клещевой активности. Только за неделю укушенных больше двух тысяч."Хожу за травами в поля, по грибы. Практически каждый выход с леса с одежды снимаю клещей", — рассказывает охотница за грибами.За последние сутки в лабораторию Роспотребнадзора на анализ сдали больше 300 насекомых. Здесь принимают живых и мертвых. Но напоминают главное правило."Клещ должен быть доставлен в лабораторию в целом и неповрежденном виде в закрытой емкости", — подчеркивает врач-бактериолог отделения особо-опасных инфекций микробиологической лаборатории центра гигиены и эпидемиологии Москвы Елена Костина.Сегодня боррелиоз — в каждом третьем московском или подмосковном клеще. А впервые этот диагноз поставили в 1980-е годы американские медики. В маленьком городке Олд-Лайм штата Коннектикут дети болели артритом в сто раз больше, чем в других штатах. И всех их кусали клещи. Недавно в США было опубликовано сенсационное расследование: в распространении страшной бактерий обвинили военных."Изучали как можно использовать клещей и клещевые болезни в качестве биологического оружия. В некоторых случаях насекомые сбегали из лабораторий", — констатирует научный сотрудник Стэнфордского университета Крис Ньюби.Сенаторы уже требуют от Пентагона объяснений. Правда, серьезные ученые ставят эту версию под сомнение. Бореллии — возбудили заболевания — появились на планете гораздо раньше людей."Мне трудно сказать сколько миллионов лет назад, но это произошло очень давно. Не в результате каких-то испытаний. Это природа", — констатирует ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института дезинфектологии Наталья Шашина.Наш ответ опасной инфекции — компактная тест-система, которую сейчас разрабатывают на биофаке МГУ. Чудо-прибор помещается в кармане, доступен каждому. Он уже через час даст ответ: есть ли в укусившем вас клеще возбудитель боррелиоза."Это будет портативный прибор, который каждый человек может взять с собой в какую-то экспедицию, в поход, в лес, да просто даже на дачу", — поясняет соискатель кафедры биоинженерии биологического факультета МГУ Петр Зайцев.Если опыты пройдут успешно, тест-систему научат определять и энцефалит — самый опасный вирус, переносимый клещами."Вам необходимо введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита. Сейчас мы вам сделаем этот укол", — предупреждает медик.Этот укол делают каждому обратившемуся в инфекционной больнице на Соколиной горе. Если вас уже укусили, и вы были в эндемичном, то есть зараженном энцефалитом районе. В Подмосковье это — Дмитровский и Талдомский.