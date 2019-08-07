Телеведущая Регина Тодоренко поделилась проникновенной публикацией в соцсетях. Знаменитость написала письмо своему восьмимесячному сыну от певца Влада Топалова – Мише.

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась проникновеннойпубликацией в соцсетях. Знаменитость написала письмо своему восьмимесячномусыну от певца Влада Топалова – Мише.Трогательный пост теледива выложила в личном Instagram.Регина Тодоренко обратилась к наследнику."Мой сын – моя большая гордость. Каждый день я наблюдаю затобой: как ты впервые улыбнулся 😃, как забавно отжалсяот пола, как нахмурил брови 🤨 истал похожим на папу🙈, пробормотав"бу-бу-бу", как неуверенно, но смело пополз, как впервые обнял маленькимисильными ручками маму и произнес "мэ-мэ"!!! (здесь и далее орфография ипунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – отметила знаменитость.После Регина призналась, что создала сыну совсем нетепличныеусловия. Ребенок почти не бывает дома – родители берут его на съемки и возят изстраны в страну."Когда ты спишь, я тихонечко плачу у твоей кроватки, потомучто, мне кажется, что мой малыш должен расти совсем в других условиях, и тызаслуживаешь лучшего детства, а твои бабушки утешают меня и говорят :"Перестань реветь, он выбрал вас еще на небесах и знал, что его родители -артисты", – написала .Знаменитость точно уверена, что детство Майкла пройдет закулисами концертов отца и в гримерках шоу матери. Она пока даже представить не может,как это отразится на судьбе ее наследника."Мне абсолютно неважно, станешь ли ты артистом,нейрохирургом или маляром, главное – воспитать тебя большим ЧЕЛОВЕКОМ, а совсем остальным ты сам справишься!!! Когда-нибудь этот слезливый постобязательно попадется тебе на глаза, возможно, тебе будет 15 или 24, а может,33. И я надеюсь, прочитав эти строки , ты улыбнешься и позвонишь нам с папой,сказав спасибо за такое сумасшедшее детство)🙏🏻" – поведала .