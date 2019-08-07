Телеведущая Регина Тодоренко поделилась проникновенной
публикацией в соцсетях. Знаменитость написала письмо своему восьмимесячному
сыну от певца Влада Топалова – Мише.
Телеведущая Регина Тодоренко поделилась проникновенной
публикацией в соцсетях. Знаменитость написала письмо своему восьмимесячному
сыну от певца Влада Топалова – Мише.
Трогательный пост теледива выложила в личном Instagram.
Регина Тодоренко обратилась к наследнику.
"Мой сын – моя большая гордость. Каждый день я наблюдаю за
тобой: как ты впервые улыбнулся 😃, как забавно отжался
от пола, как нахмурил брови 🤨 и
стал похожим на папу🙈, пробормотав
"бу-бу-бу", как неуверенно, но смело пополз, как впервые обнял маленькими
сильными ручками маму и произнес "мэ-мэ"!!! (здесь и далее орфография и
пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – отметила знаменитость.
После Регина призналась, что создала сыну совсем нетепличные
условия. Ребенок почти не бывает дома – родители берут его на съемки и возят из
страны в страну.
"Когда ты спишь, я тихонечко плачу у твоей кроватки, потому
что, мне кажется, что мой малыш должен расти совсем в других условиях, и ты
заслуживаешь лучшего детства, а твои бабушки утешают меня и говорят :
"Перестань реветь, он выбрал вас еще на небесах и знал, что его родители -
артисты", – написала .
Знаменитость точно уверена, что детство Майкла пройдет за
кулисами концертов отца и в гримерках шоу матери. Она пока даже представить не может,
как это отразится на судьбе ее наследника.
"Мне абсолютно неважно, станешь ли ты артистом,
нейрохирургом или маляром, главное – воспитать тебя большим ЧЕЛОВЕКОМ, а со
всем остальным ты сам справишься!!! Когда-нибудь этот слезливый пост
обязательно попадется тебе на глаза, возможно, тебе будет 15 или 24, а может,
33. И я надеюсь, прочитав эти строки , ты улыбнешься и позвонишь нам с папой,
сказав спасибо за такое сумасшедшее детство)🙏🏻" – поведала .