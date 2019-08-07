07.08.2019

2019-08-07 14:25:28

Под Москвой КамАЗ снес машину и вылетел в кювет

На Ярославском шоссе в районе подмосковного Пушкино водитель грузовика протаранил "Газель" и улетел в кювет. На месте аварии работают сотрудники ДПС.



По данным , ДТП спровоцировал водитель большегруза. Уточняется, что КамАЗ столкнулся со спецтранспортом дорожных служб, после чего вылетел с трассы.