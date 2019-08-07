Похороны фэшн-директора ЦУМа запланированы на понедельник.
Алла Вербер по неподтвержденным данным будет похоронена не в России.
Похороны фэшн-директора ЦУМа запланированы на понедельник.
Алла Вербер по неподтвержденным данным будет похоронена не в России.
Второй деть светская тусовка скорбит по безвременно ушедшей
подруге. Знаменитости выражают соболезнования семье Аллы Вербер в соцсетях и
готовят траурные речи для поминок.
Меж тем, судя по всему, на прощании смогут присутствовать не
все. Ведь по слухам светскую львицу похоронят в Америке, в Торонто.
Для Аллы Константиновны США – второй дом. В Торонто еще в
советские времена эмигрировали ее мама и папа. Там же Вербер гуляла свадьбу с
отцом своей дочери Екатерины – Соломоном Тенсером. Именно в этом городе Алла Вербер
открыла свой первый модный бутик "Katia of Italy".
О месте погребения фэшн-директора ЦУМа проговорилась в Facebook ее подруга – Ирена Лейбович-Смеловицкая. "Сердце плачет и обливается слезами.
Похороны в понедельник (12 августа) в Торонто. Как это пережить?" – написала приятельница умершей.
Отметим, что информация о реальной причине смерти ,
которая скончалась вчера, 6 августа, разнится в зависимости от источника. По словам Ксении Собчак, например,
61-летняя светская львица умерла в результате
сепсиса, который случился на фоне продолжительной болезни. Между тем подруги говорят, что та скончалась в результате аллергической реакции
на морепродукты, которая спровоцировала инфаркт.