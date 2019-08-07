Похороны фэшн-директора ЦУМа запланированы на понедельник. Алла Вербер по неподтвержденным данным будет похоронена не в России.

Похороны фэшн-директора ЦУМа запланированы на понедельник.Алла Вербер по неподтвержденным данным будет похоронена не в России.Второй деть светская тусовка скорбит по безвременно ушедшейподруге. Знаменитости выражают соболезнования семье Аллы Вербер в соцсетях иготовят траурные речи для поминок.Меж тем, судя по всему, на прощании смогут присутствовать невсе. Ведь по слухам светскую львицу похоронят в Америке, в Торонто.Для Аллы Константиновны США – второй дом. В Торонто еще всоветские времена эмигрировали ее мама и папа. Там же Вербер гуляла свадьбу сотцом своей дочери Екатерины – Соломоном Тенсером. Именно в этом городе Алла Вербероткрыла свой первый модный бутик "Katia of Italy".О месте погребения фэшн-директора ЦУМа проговорилась в Facebook ее подруга – Ирена Лейбович-Смеловицкая. "Сердце плачет и обливается слезами.Похороны в понедельник (12 августа) в Торонто. Как это пережить?" – написала приятельница умершей.Отметим, что информация о реальной причине смерти ,которая скончалась вчера, 6 августа, разнится в зависимости от источника. По словам Ксении Собчак, например,61-летняя светская львица умерла в результатесепсиса, который случился на фоне продолжительной болезни. Между тем подруги говорят, что та скончалась в результате аллергической реакциина морепродукты, которая спровоцировала инфаркт.