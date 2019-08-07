Установлено, что мужчина похитил мотоцикл, после чего перевез его в квартиру по месту жительства...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Отрадное задержали подозреваемого в краже мотоцикла.В территориальный отдел полиции обратилась 44-летняя жительница столицы с сообщением о краже. Женщина рассказала, что припарковала мотоцикл у подъезда дома на улице Пестеля и уехала на несколько дней из столицы. По возвращению, заявительница обнаружила пропажу своего транспортного средства.В резульате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 47-летний житель района. Установлено, что мужчина похитил мотоцикл, после чего перевез его в квартиру по месту жительства.Похищенное было изъято.Дознанием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29