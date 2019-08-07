Между мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого подозреваемые вышли из машины и нанесли заявителю несколько ударов стеклянной бутылкой...

«Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по району Ярославский задержали подозреваемых в хулиганстве», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В территориальный отдел полиции обратился 39-летний житель столицы. Со слов потерпевшего, он подходил к подъезду своего дома на Ярославском шоссе, когда двое неизвестных, находившихся в автомобиле, сделали ему замечание. Между ними возник словесный конфликт, в ходе которого мужчины вышли из машины и нанесли заявителю несколько ударов стеклянной бутылкой. Потерпевший был госпитализирован в медучреждение.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам в течение 15 минут задержали подозреваемых. Ими оказались 28-ми и 31-летний жители района.Следствием территориального отдела возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29