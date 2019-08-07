Злоумышленник проследовал за пенсионеркой в подъезд, а когда та открыла свою квартиру, он оттолкнул её, ворвался внутрь и похитил денежные средства и ювелирные украшения...

Оперуполномоченные ОМВД России по району Северное Тушино задержали подозреваемого в ограблении пожилой женщины.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение от 80-летней жительницы столицы о том, что неизвестный похитил из ее квартиры денежные средства и ювелирные украшения. Сумма ущерба составила 780 тысяч рублей.В результате оперативно – розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 27 – летний приезжий неработающий мужчина.Установлено, что во дворе дома на улице Героев Панфиловцев злоумышленник подошел к потерпевшей и, представившись якобы социальным работником, завел разговор. Заподозрив неладное, пожилая женщина, решила зайти в подъезд дома, однако злоумышленник проследовал за ней, сославшись на то, что идет к своим знакомым. Когда пенсионерка открыла свою квартиру, расположенную на первом этаже, мужчина оттолкнул её, ворвался внутрь и похитил денежные средства и ювелирные украшения.Следствием ОМВД России по району Северное Тушино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабёж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56