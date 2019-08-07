Злоумышленник через окно проник в квартиру пенсионерки, расположенную на первом этаже, и похитил ювелирные украшения...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Котловка задержали подозреваемого в краже ювелирных украшений из квартиры пенсионерки.В дежурную часть территориального отдела полиции с заявлением о квартирной краже обратилась 84-летняя пенсионерка. Она рассказала, что неизвестный через окно проник в ее квартиру, расположенную на первом этаже в одном из домов на Севастопольском проспекте, откуда похитил ювелирные украшения.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан подозреваемый. Им оказался 23-летний безработный житель соседнего дома.Злоумышленник успел сбыть похищенное, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Котловка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56