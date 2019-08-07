Злоумышленник вскрыл дверь гаражного бокса и при помощи специальных приборов завел автомобиль и скрылся на нем...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы и сотрудники ГИБДД УВД по ЗАО задержали подозреваемого в краже иномарки.В полицию поступило заявление от 58-летнего мужчины, который сообщил, что из гаражного бокса на Веерной улице пропал принадлежащий ему автомобиль марки «Ниссан». Материальный ущерб составил около 700 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого – 47-летнего неработающего москвича.Установлено, что злоумышленник вскрыл дверь гаражного бокса и проник внутрь. Затем при помощи специальных приборов завел автомобиль и скрылся на нем с места противоправного деяния.Автомобиль возвращен законному владельцу.Следственным отделением ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93