Опрос Левада-центра свидетельствует о том, что практически половина жителей столицы довольны работой действующего мэра Москвы Сергея Собянина. При этом треть участников опроса спокойно относятся к работе мэра, а у 16 процентов его деятельность вызывает отрицательные эмоции.

Опрос "Левада-центра" свидетельствует о том, что практически половина жителей столицы (49 процентов) довольны работой действующего мэра Москвы Сергея Собянина.При этом треть участников опроса спокойно относятся к работе мэра, а у 16 процентов его деятельность вызывает отрицательные эмоции.Работой московского правительства не очень довольны также 16 процентов респондентов. По мнению 40 процентов опрошенных, столичное правительство работает на среднем уровне, и только 30 процентов довольны действиями и решениями московских властей, передает "Интерфакс".Большая часть опрошенных – 67 процентов — довольны своей жизнью, остальные 30 процентов выразили противоположное мнение.Опрос среди 1 500 москвичей был проведен по заказу Фонда развития гражданского общества с 26 по 31 июля 2019 года.