07.08.2019

2019-08-07 21:00:49

Пользователи пожаловались на сбой в работе Instagram

В работе социальной сети Instagram произошел сбой. О неполадках сообщили пользователи из России, Великобритании, Франции и Германии.



Большинство юзеров (73%)

столкнулись с проблемами при обновлении новостной ленты, некоторые (20%) не могли посмотреть раздел Stories. Остальные (5%) сообщили о сбоях при авторизации, передает .