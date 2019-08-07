У любого человека есть двойник независимо от того, знаменитость это или обычный житель. Иногда сходство мимолетное, но бывает, что оно просто поразительное.

У любого человека есть двойник независимо от того, знаменитость это или обычный житель. Иногда сходство мимолетное, но бывает, что оно просто поразительное.Так случилось и с Брэд Питтом. Двойника актера нашли в Оксфорде, Великобритания. Им оказался 33-летний Натан Мидс.Бесполезно отрицать очевидное: мужчина действительно очень сильно похож на голливудскую звезду. Но сам он это отрицает и, более того, не в восторге от того, что люди признают в нем Брэда.По его словам, на протяжении последних лет окружающие не дают ему покоя. Мидс постоянно находится в центре внимания. Каждый так и норовит взять у него автограф или сделать совместный снимок."Я даже выйти никуда не могу. Иду в магазин – тут же видишь людей, толкающих друг друга в бок и показывающих на меня пальцем", – сетует Натан.У двойника Питта есть жена и двое детей. Как сообщает , самон работает в компании Bloor Homes и занимается строительством дорог.Кроме того, недавно он все-таки решил воспользоваться своими внешними данными и отослал свои фото в одну из фирм, занимающуюся организацией различных мероприятий. Теперь Натан является официальным двойником актера и участвует в различных мероприятиях.