Отечественные знаменитости не дадут поклонникам заскучать ни на минуту. Дни.ру собрали в одной подборке все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 августа 2019 года.

Отечественные знаменитости не дадут поклонникам заскучать ни на минуту. "Дни.ру" собрали в одной подборке все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 августа 2019 года.СМИ сообщили о том, что у певицы Глюкозы тайная связь с Олегом Майами, бывшим участником скандально известного реалити-шоу "Дом-2".Мужчина прокомментировал эти сведения.Информация дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 августа 2019 года, читайте в и специальных .