Отечественные знаменитости не дадут поклонникам заскучать ни на минуту. Дни.ру собрали в одной подборке все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 августа 2019 года.
Отечественные знаменитости не дадут поклонникам заскучать ни на минуту. "Дни.ру" собрали в одной подборке все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 августа 2019 года.
СМИ сообщили о том, что у певицы Глюкозы тайная связь с Олегом Майами, бывшим участником скандально известного реалити-шоу "Дом-2".
Мужчина прокомментировал эти сведения.
Информация дополняется.
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 августа 2019 года, читайте в и специальных .