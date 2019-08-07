В Прямом эфире – новые удивительные подробности о жизни Светланы Сафиевой, которая незадолго до смерти стала известна своей лжебеременностью от Киркорова. Она дарила кумиру бриллианты пакетами, а незадолго до внезапной смерти написала книгу о русской мафии в Америке и не только.

В "Прямом эфире" – новые удивительные подробности о жизни Светланы Сафиевой, которая незадолго до смерти стала известна на всю Россию и не только своей лжебеременностью "от Киркорова".Женщина, муж которой – известный в России, а затем и в "русской Америке" банкир, продюсер, связи которого уходили как в шоу-бизнес, так и в мир большого криминала, вместе с компаньоном был скормлен крокодилам в озере Лос-Анджелеса.Впоследствии его вдова-миллионерша, одержимая Филиппом Киркоровым, уверяла, что беременна от него. Как рассказывает продюсер Андрей Разин, который хорошо знал Светлану, она "складывала в пакеты свои бриллианты, приходила на концерт и дарила Филиппу Киркорову".По его словам, украшения были стоимостью по 15-20 тысяч долларов! "Я думаю, Филипп эти пакеты даже не раскрывал и не видел этих бриллиантов" – говорит продюсер.Разин также рассказывает, что Светлана грезила о беременности и даже делала пластику живота, чтобы показывать всем, что она забеременела.Несмотря на то, что у нее есть взрослые дети, она пыталась делать ЭКО и заморозила на 15 лет эмбрионы.Только после смерти стало известно и о том, что вдова Георгия Сафиева написала книгу с подробностями и именами участников всего криминального мира и о своих личных отношениях с некоторыми влиятельными персонами из списка Forbes, а также вложила огромные деньги в криптовалюту.Могла ли стать борьба за наследство причиной внезапной смерти миллионерши и вдовы влиятельного в определенных кругах Георгия Сафиева? При чем здесь "русская мафия" в Америке? Действительно ли есть поводы опасаться информации в книге, написанной Сафиевой перед смертью, влиятельным людям – и не только в России? Куда девались миллионы, вложенные в криптовалюту, и драгоценности "беременной от Киркорова"?В этих и других обстоятельствах жизни Светланы Сафиевой пытались вновь разобраться в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".