В Новороссийске столкнулись два автомобиля. От сильного удара из машины выпал полугодовалый младенец. Ребенка доставили в больницу, и в настоящее время он находится под наблюдением врачей. Камера регистратора сняла на видео момент аварии.

В Новороссийске столкнулись две легковушки. ДТП произошло после того, как автомобиль Hyundai резко повернул перед автомобилем марки Toyota.От сильного удара в бок из машины корейской марки выпал полугодовалый младенец. Его оперативно доставили в больницу. Издание "Новороссийский рабочий" сообщает, что в машине имелось детское удерживающее устройство, в котором ребенок находился в момент аварии.В настоящее время состоянием малыша занимаются врачи. О других пострадавших не сообщается.