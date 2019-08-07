Певица выздоравливает после травмы. Анита Цой четко следует рекомендациям докторов.

Певица выздоравливает после травмы. Анита Цой четко следуетрекомендациям докторов.Не так давно с певицей случилась неприятность – она с корнемвырвала ноготь на большом пальце левой ноги. Конечность Аниты Цой так сильнокровоточила, что ей пришлось вызывать "скорую помощь".Сейчас звезда восстанавливается. Врачи заставили вокалисткуотменить гастрольный тур по городам Черноморского побережья. Анита Цой проходитряд необходимых медицинских процедур в одной из больниц Москвы. Также звездевыписали специальную мазь, которая помогает регенерации тканей и способствуетправильному росту ногтя.Прогнозы докторов пока неутешительны. Заживать палец будет очень долго – около полугода."По прогнозам врачей процесс восстановления ногтевойпластины займет от пяти до шести месяцев, а в ближайший месяц мнепротивопоказана активная физическая деятельность", – цитирует .Вокалистка добавила, что уже чувствует себя намного лучше. Недавноона вернулась к работе в студии. А на днях презентовала своюкороткометражку "Неисправимая". Знаменитость решила попробовать себя в качествережиссера. Помимо самой артистки в картине снялись блогер Катя Ходжаева ипевица Лолита Милявская. Последняя предстала в фильме в пяти различных образах.