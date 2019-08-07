Алла Вербер не была звездой, но ее все знали. Сотрудница ЦУМа считалась гуру в мире моды, одевала звезд, открывала для россиян дорогие марки. И сколотила очень хорошее состояние.

Алла Вербер не была звездой, но ее все знали. Сотрудница ЦУМа считалась гуру в мире моды, одевала звезд, открывала для россиян дорогие марки. И сколотила очень хорошее состояние.Новость о том, какое баснословное наследство оставила фэшн-директор ЦУМа, стала для многих шоком. Элитную четырехкомнатную квартиру на Тверском бульваре, набитую дорогой мебелью и антиквариатом, многие в шутку называли московским филиалом Зимнего дворца. Впрочем, и в коллекции Эрмитажа нет таких полотен, какие услаждали взор работницы центрального московского универмага.На стенах ее хором висят шедевры живописи – творения Нестерова, Немухина, Кропивницкого, Кабакова, Пурыгина, а также работы мастеров-нонконформистов. Каждая из картин сегодня оценивается в десятки миллионов. Хотя Вербер признается, что многое купила в 70-х за бесценок.У семьи Аллы Вербер есть жилье в разных странах мира. Отдыхать же она она любила в Италии, куда еще в советские годы эмигрировала и где начала свой бизнес.У нее, конечно, было много завистников – ей не прощали любви к шику и роскоши, стремлению к роскоши, показному богатству. Поэтому даже после смерти Вербер нашлись те, кто стал глумиться: "Умерла она не от рака, а от устриц или крабов, которых переела в Италии, или дорогим шампанским подавилась". Нашлись и те, кто стал требовать провести прокурорскую проверку законности астрономического состояния Вербер. Мол, это ж какая наценка в ЦУМе была, если у директора квартира за сто миллионов возле Кремле, а в ней тонны антиквариата, драгоценностей, картин?!Напомним, что Алла Вербер пять лет боролась с раком крови. А умерла, как полагают, от инфаркта, причем врачи констатировали одновременный отказ всех органов. Официальную причину скоропостижной смерти назовут после вскрытия. Тогда же тело главного и самого богатого байера страны доставят на родину.