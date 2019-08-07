На станции московского метро Театральная был задержан Джан Бадмаев – актер, снимавшийся в сериалах Кухня, Интерны, Ёлки и десятках других. В ночь на 6 августа нетрезвый Бадмаев, у которого 5 августа был день рождения, вступил в конфликт и устроил драку с пассажиром подземки.

На станции московского метро "Театральная" был задержан Джан Бадмаев – актер "Театра.doc", снимавшийся в сериалах "Кухня", "Интерны", "Ёлки", "След" и десятках других.Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в столичной подземке в ночь на 6 августа Бадмаев, у которого 5 августа был день рождения (ему исполнилось 29 лет), устроил драку."Из-за внезапно возникшей личной неприязни" актер вступил в конфликт с пассажиром метро в переходе у вестибюля "Театральной".Как рассказал источник, актер порвал оппоненту кожаную куртку. Бадмаева задержали сотрудники службы безопасности московского метро и передали полицейским.Отмечается, что во время задержания у звезды отечественных сериалов "были признаки алкогольного опьянения", а по сведениям телеканала он был вооружен ножом.В отношении задержанного, как подтвердили в московской полиции, был составлен протокол по административной статье о мелком хулиганстве.