Нападающий туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду поддержал желание руководителей Старой синьоры подписать контракт с нападающим Интера Мауро Икарди. Аргентинец выставлен на продажу.

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду поддержал желание руководителей "Старой синьоры" подписать контракт с нападающим "Интера" Мауро Икарди. Аргентинец выставлен на продажу.Роналду, как сообщает "Советский спорт" со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, считает Икарди идеальным партнером, который будет отлично оттягивать на себя защитников и освобождать пространство в штрафной площади соперников. Работу по трансферу Икарди в "Ювентусе" начнут в случае неудачи с приобретением Ромелу Лукаку из "Манчестер Юнайтед".Напомним, что Икарди конфликтует с боссами "Интера". Интерес к аргентинцу проявляют несколько европейских команд. За "нерадзурри" он выступает с 2013 года, и с тех пор провел 219 матчей, забив 124 гола и отдав 28 голевых передач.