Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни вернется на родину зимой, чтобы продолжить карьеру в Дерби Каунти. Футболист присоединится к новой команде в январе, во время зимнего трансферного окна. В настоящее время Уэйн является игроком клуба МЛС Д.С.Юнайтед.

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни вернется на родину зимой, чтобы продолжить карьеру в "Дерби Каунти". Футболист присоединится к новой команде в январе, во время зимнего трансферного окна. В настоящее время Уэйн является игроком клуба МЛС "Д.С.Юнайтед".Уэн Руни согласился подписать контракт с "Дерби Каунти" на один год с перспективой продления. Кроме того, Руни станет играющим тренером "баранов" и помощником главного тренера Филиппа Коку. Сам Уэйн рад подобной перспективе.Уэн Руни пришел в "Д.С.Юнайтед" летом прошлого года. Контракт бывшей звезды сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" с американским клубом истекает в ноябре.