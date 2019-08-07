Они оказались лучшими в номинации «Сельская семья»

Они оказались лучшими в номинации «Сельская семья»Семья Спиридоновых из Меленковского района стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года». Они оказались лучшими в номинации «Сельская семья».Всего в 2019 году на конкурс подали 353 заявки. Они распределились по 5-ти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья» и «Семья – хранитель традиций». В региональных этапах конкурса участвовали больше 3 тысяч семей.Церемония награждения победителей состоится в Государственном Кремлёвском дворце 30-го октября. По традиции для них организуют экскурсии по Москве и семейный праздник.Кроме того, издадут двухтомную Национальную книгу-летопись, первый том расскажет истории семей-победителей, а второй – обо всех остальных участниках конкурса.