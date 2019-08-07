Семья российского боксера Максима Дадашева и Федерация бокса России подадут иск к организаторам боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Во время поединка Дадашев получил травмы, приведшие к гибели спортсмена.

Семья российского боксера Максима Дадашева и Федерация бокса России подадут иск к организаторам боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Во время поединка Дадашев получил травмы, приведшие к гибели спортсмена.Президент Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил ТАСС, что в ближайшее время встретится с семьей погибшего боксера, чтобы принять решение по обращению в суд. Иск будет подан к Атлетической комиссии штата Мэрилен ,и к главному судье боя Кенни Шевалье.В 11 раунде Максим пропустил серию ударов. Бой был остановлен по инициативе команды Дадашева. После боя российский боксер потерял сознание и через нсколько дней скончался.