В среду в Краснодаре пройдет матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между Краснодаром и Порту. Накануне встречи главный тренер португальского клуба Сержиу Консейсау и капитан команды Данилу Перейра встретились с прессой.

В среду в Краснодаре пройдет матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Краснодаром" и "Порту". Накануне встречи главный тренер португальского клуба Сержиу Консейсау и капитан команды Данилу Перейра встретились с прессой.Сержиу Консейсау не согласен с португальской прессой, назвавшей "Порту" фаворитом противостояния. "Кто сказал, что нам повезло с жеребьевкой? Португальская пресса? Я ее не читаю. В футболе нет фаворитов. В истории все бывает, и писаться она будет завтра в Краснодаре", — цитирует Консейсау РИА Новости. "Краснодар" за три недели провел четыре матча в чемпионате России. После жеребьевки Лиги чемпионов у нас было осознание, что соперник нащупал игровой тонус, но и у нас были качественные оппоненты на сборах. Они помогли нам подготовиться к этой игре. Я не вижу разницы в этом. Мы сделаем завтра все для победы", — продолжил тренер гостей.Данилу Перейра, напротив, считает шансы своей команды на выход в следующую стадию более весомыми. "Наш клуб всегда играет в отборе Лиги чемпионов, поэтому мы будем фаворитами, у нас огромные амбиции. Но мы с уважением относимся к "Краснодару", это хорошая команда, которая хорошо начала сезон. Мы провели несколько игр, они пошли нам на пользу", — заявил Перейра.В составе "Порту" в Краснодар приехал бывший нападающий "Спартака" Зе Луиш. "Мы говорили с Зе Луишем, он провел много игр в чемпионате России, он сказал, что "Краснодар" — сильная команда, играющая в атакующий футбол. Но мы готовы к игре и знаем слабые стороны соперника", — сказал капитан португальской команды.