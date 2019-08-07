Один человек погиб в результате взрывов склада боеприпасов под Ачинском, еще восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести. По факту подрыва боеприпасов на территории войсковой части возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 349 Уголовного кодекса.

Один человек погиб в результате взрывов склада боеприпасов под Ачинском, еще восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести.Об этом сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации. По факту подрыва боеприпасов на территории войсковой части возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 349 Уголовного кодекса.По данным следствия, пожар произошел по неустановленной причине в ходе проводимых погрузочно-разгрузочных работ. Отмечается, что на место прибыла пожарная группа, которая предприняла попытку тушения пожара, но начался неконтролируемый процесс подрыва боеприпасов. Осмотр места происшествия запланирован после завершения работ по разминированию.Также режим ЧС, который был введен в Ачинске, уже отменен во вторник, 6 августа, начиная с 19:00 по местному времени. Об этом сообщает администрация города.Ранее сообщалось, что 5 августа под Ачинском на складе боеприпасов прогремела серия взрывов. Полностью ликвидировать пожар удалось только на следующий день, 6 августа.