София Ротару возвращается с концертами в Россию. О необычном капризе популярной артистки рассказал ее близкий человек.

София Ротару возвращается с концертами в Россию. О необычном капризе популярной артистки рассказал ее близкий человек.С конца 2018 года София Ротару прекратила выступать в России. Говорят, артистка всерьез опасалась действий украинских радикалов. И все же певица приняла решение порадовать россиян своими песнями. На август у Софии Михайловны запланировано сразу несколько мероприятий: по приглашению Игоря Крутого она выступит на "Новой волне" в Сочи, а потом будет несколько кассовых концертов. А еще она примет участие в фестивале "Дискотека 80-х" в Ростове, Краснодаре.Кстати, сегодня, 7 августа, Софии Ротару исполнилось 72 года. Свой день рождения артистка, как говорят, предпочитает проводить в узком семейном кругу. "София Михайловна не любит широко отмечать свои дни рождения и разговоры о том, сколько ей лет. Порой ей сын полушутя говорит: "Мама, ты давно в паспорт не заглядывала!" – рассказал директор певицы Сергей Лавров.Он рассказал об одном капризе артистки. "Как-то после выступления я предложил: "Выпьем за хороший концерт!" Кивнула, мол, ладно, давай. Я лезу в холодильник, а у нас там всегда изобилие, организаторы в каждом городе оставляют в гримерке Ротару итальянское вино и другие напитки, которые чаще всего остаются нетронутыми. Я беру прохладное белое вино, София Михайловна говорит: "Холодное пить не буду! Только горячее!" Пришлось бутылку ставить в раковину, нагревать под напором горячей воды..." – цитирует близкого человека певицы .