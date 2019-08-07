В ходе профилактических бесед школьника напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения.

В течении всего лета сотрудники полиции ОМВД России по Вязниковскому району проводят встречи с подростками, отдыхающими в летних оздоровительных лагерях. Цель мероприятий – напомнить ребятам о правилах безопасного поведения дома и на улице.Накануне сотрудники ГИБДД посетили несколько оздоровительных лагерей, где провели для ребят различные мероприятия по правилам дорожного движения.В ходе бесед дорожные полицейские напомнили о важных правилах безопасного поведения вблизи проезжей части, наиболее часто встречающихся опасных дорожных ситуациях.Особое внимание юных участников движения стражи порядка уделили правилам управления велосипедами, электросамокатами, гироскутерами, моноколесами. Школьникам настоятельно рекомендовали применять при катании средства пассивной защиты и использовать световозвращающие элементы в темное время суток. Инспекторы ГИБДД, привели ребятам ряд примеров, когда несовершеннолетние, нарушив правила ПДД, попадали в дорожно-транспортные происшествия, и к каким последствиям привели эти происшествия, результатом которых становился серьезный вред здоровью.Мальчишки и девчонки активно принимали участие в беседах, решали различные задачи о правилах дорожного движения, отвечали на вопросы полицейских, демонстрируя знания дорожной культуры.В заключении мероприятий всем школьникам полицейские подарили профилактические памятки и пожелали безопасно провести оставшиеся несколько недель каникул.