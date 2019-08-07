Америка в позиции силы, — утверждает президент США Дональд Трамп в Twitter, подогревая нарастающую конфронтацию с Китаем. Правда, убеждает он, причем безуспешно, видимо, прежде всего, свою страну. Министру финансов Стивену Мнучину предстоит отчитываться перед МВФ о том, почему Америка назвала Китай валютным манипулятором. Почему конца торговой войне не видно?

"Америка в позиции силы", — утверждает президент США Дональд Трамп в Twitter, подогревая нарастающую конфронтацию с Китаем. Правда, убеждает он, причем безуспешно, видимо, прежде всего, свою страну.Индекс Доу Джонса пережил худший день с начала года, упав почти на три процента. Министру финансов Стивену Мнучину предстоит отчитываться перед МВФ о том, почему Америка назвала Китай "валютным манипулятором" — последний раз на такие меры США шли при Клинтоне, в далеком 1994 году. Пекин в ответ на все это обвинил США в "намеренном разрушении международного порядка".Почему конца торговой войне не видно?Обращение главы американского Минфина в Международный валютный фонд и ВТО с требованием осадить Пекин не поддается логике, ведь в торговых переговорах с Китаем Мнучин — один из главных действующих лиц. Решением включить КНР в список валютных манипуляторов он сам же и отрезает возможность дальнейшего диалога. В его перспективе даже в американском эфире засомневались:"Похоже, мы не увидим никакого решения не только до конца лета, как обещал Стивен Мнучин, но и до конца года. Это нанесет удар по корпорациям в США".И все из-за того, что впервые за одиннадцать лет китайская валюта пробила психологическую отметку, опустившись до семи юаней за доллар, потянув за собой и рынки.Вот и заголовки мировых газет про Уолл-Стрит, который якобы "встал на колени". И эту игру на понижение в Вашингтоне назвали китайской спецоперацией:"Такое определение не соответствует критериям, установленным самим же Минфином США. Это своенравные, односторонние и протекционистские действия со стороны США".В национальном банке Китая обвинения в манипуляциях с валютным курсом отвергают категорически. Его глава официально заявил, что использовать юань как инструмент торговой войны Пекин не будет. И биржи в это вроде бы поверили: инвесторы и на азиатских, и на американских торговых площадках, где сначала произошел резкий обвал, успокоились. Но не успокоился американский президент."Китай всегда использовал валютные манипуляции для кражи наших предприятий и фабрик, вредить нашим рабочим местам, зарплатам наших рабочих и наносить ущерб ценам фермерской продукции. Но такого больше не будет".Игрой с курсом, по мнению Трампа, Китай помогает своим экспортерам, возмещая потери от взвинченных для них пошлин. Выручку и правда удалось увеличить, пусть и не намного."Что касается экспорта, то компании могут получить выгоду от ситуации на рынке иностранной валюты. Но в перспективе заказов и увеличения доходов они все еще проходят сложные времена", — рассказала старший экономист Института инвестиций Forex Китая Тан Ялин.Трудные времена — это и про американский бизнес тоже. И что бы не говорил о его защите Трамп, анонсированные им десять процентов сверху на китайские товары (и это к уже введенным 25) — это удар и по своим же фермерам. Китай ведь всегда отвечал зеркально. И, возобновив было закупки американской сои и кукурузы, теперь в ответ снова разрывает контракты."Некоторые сельскохозяйственным продукты из США еще не попали на китайский рынок, поскольку им не хватает рыночной конкурентоспособности после изменения тарифов США в торговой войне", — поделился генеральный секретарь Национальной комиссии Китая по развитию и реформам Кон Лиань.Пока американский госсекретарь колесит по миру, требуя от других государств прекратить экономические отношения с Пекином, в самом Пекине, похоже, придумали еще одну схему ответного удара: закупки иранской нефти, что по мнению аналитиков, непременно обрушат мировые нефтяные котировки — ниже сорока долларов за баррель. Но в этом случае больно будет уже не только американской экономике.Подтверждением тому, что каждый обмен ударами Вашингтона и Пекина способен за считанные минуты вызвать тектонические сдвиги на бирже, стали сегодняшние индексы обеих стран.Ниже остальных провалился "проводник" ценных бумаг технологических гигантов — американская Nasdag. Это при том, что задействованные там акции Panasonic, Sony, Apple и Tesla "трясет" еще с начала "боевых действий" между США и Китаем. Но теперь "осколочные ранения" и у партнеров воюющих сторон — крупнейшие импортеры машин американского производства в Китае — BMW и Daimler — тоже теряют в цене, а Samsung вынужден искать альтернативных поставщиков микросхем для флагманской модели смартфонов. По подсчетам делового агенства Bloomberg, в случае, если Китай и США сохранят пошлины, наложенные за год торговой войны, до 2021 года мировая экономика потеряет шестьсот миллиардов долларов — это половина процента мирового ВВП.