Американские ученые рассказали о новом открытии. Они детально исследовали все методы выявления онкологических заболеваний и пришли к неожиданному выводу.

Американские ученые рассказали о новом открытии. Они детально исследовали все методы выявления онкологических заболеваний и пришли к неожиданному выводу.Одним из самых частых способов диагностики является скрининг на рак поджелудочной железы. Как оказалось, это не самый безопасный путь получения данных.Доктор Чик Дуберни рассказал, что скрининг не всегда дает точные результаты. Этот метод не способен определить развитие злокачественной опухоли на ранней стадии без значительного увеличения ее размеров.Более того, в процессе процедуры есть риск повредить поджелудочную железу. По данным , это может значительно усугубить ситуацию больного."Сегодня скрининг на рак поджелудочной железы людям без каких-либо признаков заболевания может принести больше вреда, чем пользы, и, следовательно, его не следует делать", ​​ – цитирует доктора Чика Дубени Medicalxpress.Отметим, доктор Санджая Редди, в свою очередь, считает, что для диагностики рака наиболее перспективен "какой-либо химический анализ крови". Но пока об этом с точностью говорить рано – эта область еще на этапе исследования.