На улице Болотниковской в Москве произошел вооруженный конфликт, в результате которого пострадали двое человек. Люди, устроившие стрельбу, скрылись с места происшествия на автомобиле. В настоящее время их ищут, а подробности произошедшего выясняются.

На улице Болотниковской в Москве произошел вооруженный конфликт, в результате которого пострадали двое человек.Во время конфликта был применен травматический пистолет. Два человека пострадали, одного из них госпитализировали, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД.Люди, устроившие стрельбу, скрылись с места происшествия на автомобиле. В настоящее время их ищут, а подробности произошедшего выясняются.