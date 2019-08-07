Телеведущая
показала поклонникам в Instagram ролик с отдыха на курорте
Порто-Ротондо в Сардинии (Италия). Ксения Собчак с двухлетним Платоном посетили
парилку.
Телеведущая
показала поклонникам в Instagram ролик с отдыха на курорте
Порто-Ротондо в Сардинии (Италия). Ксения Собчак с двухлетним Платоном посетили
парилку.
"Баня
с лучшим видом на свете и лучшим банщиком. Удивительно, но в жару
пойти в баню и потом нырнуть в море – это прям удовольствие. Или просто я фанат
бани?" – подписала видео знаменитость. Подписчики неоднозначно отреагировали на
пост звезды.
Многие считают,
что светская львица наносит вред своему малышу. "Довели! Ребенка в бане в
трусах моют!", "Зачем ребенку тепловые
нагрузки на сердце?", "На пляже без трусов, а в бане в трусах, смех, да
и только!", "Теперь не Волочкова дива бани", "Папа родной должен воспитывать
ребенка. Стыд и позор такой как ты, гулящая", – распекли Ксению Собчак хейтеры.
Однако истинные поклонники порадовались за звезду с сыном.
Ранее злопыхатели
обрушились на телеведущую с критикой за то, что она "позволила себе"
опубликовать фотографию Платона на море без трусиков. Они просто взорвали
страницу едкими комментариями.
Напомним, 2 августа теледива ошарашила
поклонников новостью: она вновь собралась под венец с режиссером Константином
Богомоловым. Торжество намечено на 13 сентября. Однако многие
пользователи Сети не верят, что свадьба и с ним все же состоится.