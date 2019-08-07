Телеведущая показала поклонникам в Instagram ролик с отдыха на курорте Порто-Ротондо в Сардинии (Италия). Ксения Собчак с двухлетним Платоном посетили парилку.

Телеведущаяпоказала поклонникам в Instagram ролик с отдыха на курортеПорто-Ротондо в Сардинии (Италия). Ксения Собчак с двухлетним Платоном посетилипарилку."Баняс лучшим видом на свете и лучшим банщиком. Удивительно, но в жарупойти в баню и потом нырнуть в море – это прям удовольствие. Или просто я фанатбани?" – подписала видео знаменитость. Подписчики неоднозначно отреагировали напост звезды.Многие считают,что светская львица наносит вред своему малышу. "Довели! Ребенка в бане втрусах моют!", "Зачем ребенку тепловыенагрузки на сердце?", "На пляже без трусов, а в бане в трусах, смех, даи только!", "Теперь не Волочкова дива бани", "Папа родной должен воспитыватьребенка. Стыд и позор такой как ты, гулящая", – распекли Ксению Собчак хейтеры.Однако истинные поклонники порадовались за звезду с сыном.Ранее злопыхателиобрушились на телеведущую с критикой за то, что она "позволила себе"опубликовать фотографию Платона на море без трусиков. Они просто взорвалистраницу едкими комментариями.Напомним, 2 августа теледива ошарашилапоклонников новостью: она вновь собралась под венец с режиссером КонстантиномБогомоловым. Торжество намечено на 13 сентября. Однако многиепользователи Сети не верят, что свадьба и с ним все же состоится.