Родственники усопшего определились с датой прощания. Где именно будет похоронен знаменитый шансонье Вилли Токарев все еще неизвестно.

Родственники усопшего определились с датой прощания. Гдеименно будет похоронен знаменитый шансонье Вилли Токарев все еще неизвестно."Похороны пройдут 9 числа, абсолютно точно подтверждаю,я уже в Москву приехал. И прощание тоже", – сообщил журналистам сынпокойного артиста Антон Токарев, имея в виду пятницу, 9 августа.Между тем точное место захоронения пока не определили. По словамнаследника Вилли Токарева, есть несколько вариантов. "Не я этим занимаюсь, анепосредственно супруга Вилли. Я не могу от себя комментарии какие-то делать, нознаю, что сейчас ведутся переговоры", – цитирует Антона Токарева .Отметим, что ранее руководитель столичного департаментаторговли и услуг Алексей Немерюк в разговоре с прессой проговорился, чтошансонье могут похоронить на Троекуровском кладбище. Однако эту информацию поканикто из близких не подтвердил.Напомним, что знаменитый шансонье 22 мая оказался вреанимации. скончался после ухудшения состояния в столичномонкологическом центре 4 августа на 85-м году жизни. Похороны были запланированына 7 июля, однако в назначенный день тело знаменитости земле так и не предали.