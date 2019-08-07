Родственники усопшего определились с датой прощания. Где
именно будет похоронен знаменитый шансонье Вилли Токарев все еще неизвестно.
Родственники усопшего определились с датой прощания. Где
именно будет похоронен знаменитый шансонье Вилли Токарев все еще неизвестно.
"Похороны пройдут 9 числа, абсолютно точно подтверждаю,
я уже в Москву приехал. И прощание тоже", – сообщил журналистам сын
покойного артиста Антон Токарев, имея в виду пятницу, 9 августа.
Между тем точное место захоронения пока не определили. По словам
наследника Вилли Токарева, есть несколько вариантов. "Не я этим занимаюсь, а
непосредственно супруга Вилли. Я не могу от себя комментарии какие-то делать, но
знаю, что сейчас ведутся переговоры", – цитирует Антона Токарева .
Отметим, что ранее руководитель столичного департамента
торговли и услуг Алексей Немерюк в разговоре с прессой проговорился, что
шансонье могут похоронить на Троекуровском кладбище. Однако эту информацию пока
никто из близких не подтвердил.
Напомним, что знаменитый шансонье 22 мая оказался в
реанимации. скончался после ухудшения состояния в столичном
онкологическом центре 4 августа на 85-м году жизни. Похороны были запланированы
на 7 июля, однако в назначенный день тело знаменитости земле так и не предали.