Отечественные знаменитости продолжают выражать
соболезнования семье светской львицы, фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер. Среди
них был замечен шестилетний сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения
Плющенко – Саша.
Отечественные знаменитости продолжают выражать
соболезнования семье светской львицы, фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер. Среди
них был замечен шестилетний сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения
Плющенко – Саша.
В Instagram-аккаунте Гном Гномыча, именно такое прозвище
дали мальчику родители, появилось архивное видео. В кадре Саша Плющенко в
компании Аллы Вербер и наследников певца Филиппа Киркорова – Мартина и Аллы-Виктории
– уплетает мороженое, сидя в ресторане.
"Прощайте, Алла Константиновна @verberalla, спасибо за Вашу
доброту и заботу которую Вы всегда дарили, за Ваши невероятные показы и за Вашу
любовь! Мы все будем по Вам очень сильно скучать. 💔🙏🏻 (здесь и далее
орфография
и
пунктуация
авторов
сохранены.
– Прим.
ред.)", – отмечено в комментариях под
публикацией.
Подписчики
Саши Плющенко отметили, что видео в свете трагедии выглядит очень трогательным. Интернет-обыватели
соболезнуют близким
"Очень жаль, соболезнования семье – тяжело так неожиданно
терять близкого человека..", "красивая
женщина и молодая еще была", "Ужас! Не возможно поверить🙏", – отмечали пользователи Сети.
Напомним, умерла 6 августа, ей было всего 61. Светская
львица скончалась от инфаркта. Также известно, что последние пять лет она
боролась с онкологией. За несколько дней до смерти Вербер присутствовала на
праздновании дня рождения продюсера и
музыканта Игоря Крутого. По словам гостей вечера, Алла не жаловалась на
здоровье и пребывала в отличном расположении духа.