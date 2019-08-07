Отечественные знаменитости продолжают выражать соболезнования семье светской львицы, фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер. Среди них был замечен шестилетний сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко – Саша.

Отечественные знаменитости продолжают выражатьсоболезнования семье светской львицы, фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер. Срединих был замечен шестилетний сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста ЕвгенияПлющенко – Саша.В Instagram-аккаунте Гном Гномыча, именно такое прозвищедали мальчику родители, появилось архивное видео. В кадре Саша Плющенко вкомпании Аллы Вербер и наследников певца Филиппа Киркорова – Мартина и Аллы-Виктории– уплетает мороженое, сидя в ресторане."Прощайте, Алла Константиновна @verberalla, спасибо за Вашудоброту и заботу которую Вы всегда дарили, за Ваши невероятные показы и за Вашулюбовь! Мы все будем по Вам очень сильно скучать. 💔🙏🏻 (здесь и далееорфографияпунктуацияавторовсохранены.– Прим.ред.)", – отмечено в комментариях подпубликацией.ПодписчикиСаши Плющенко отметили, что видео в свете трагедии выглядит очень трогательным. Интернет-обывателисоболезнуют близким"Очень жаль, соболезнования семье – тяжело так неожиданнотерять близкого человека..", "красиваяженщина и молодая еще была", "Ужас! Не возможно поверить🙏", – отмечали пользователи Сети.Напомним, умерла 6 августа, ей было всего 61. Светскаяльвица скончалась от инфаркта. Также известно, что последние пять лет онаборолась с онкологией. За несколько дней до смерти Вербер присутствовала напраздновании дня рождения продюсера имузыканта Игоря Крутого. По словам гостей вечера, Алла не жаловалась наздоровье и пребывала в отличном расположении духа.