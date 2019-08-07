Актриса высказалась о хейтерах на своей странице в Instagram. Любовь Толкалина заявила, что злопыхатели ее раздражают.
Актриса высказалась о хейтерах на своей странице в Instagram. Любовь Толкалина заявила, что злопыхатели ее раздражают.
41-летняя знаменитость на несколько дней ушла из соцсети после ужасного инцидента в Ейске. Там
должен был состояться спектакль "Мастер и Маргарита", который в последний
момент отменили. Из-за этого звезде театра и кино пришлось выслушать множество
оскорблений.
После нескольких дней молчания Любовь Толкалина вновь вышла
в социальные сети. И первый свой пост в Instagram она посвятила хейтерам. Артистка отметила, что не понимает, как нужно вести
профиль, чтобы не вызывать в свой адрес море критики.
"Если люди ненавидят все вокруг, значит –
им очень плохо", – заявила знаменитость. Также она добавила, что на странице в Instagram делится
лишь положительными моментами жизни.
"Здесь
я позволю себе рассказывать не о невзгодах моих, трудностях и печалях, они у
меня есть, как у каждого, не ради хвастовства или для зависти", – обратилась к
поклонникам Любовь Толкалина.
Кроме того, она призвала всех, кто не смог
посмотреть спектакль в Ейске и не получил свои деньги за купленные билеты обратно,
следить за ее обновлениями в соцсети. "Мы исколесили с Мастером (здесь и далее
орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.) всю страну и продолжаем
наш путь! В вас есть шанс увидеть этот спектакль в своем родном городе!
бесплатно!!!" – заявила . Большинство подписчиков поддержали
артистку, посоветовав ей не реагировать на мерзкие слова недоброжелателей.
Напомним,
спектакль в Ейске с участием не состоялся 2 августа. Из-за
нескольких праздников на въезде в город усилили контроль. Автобус с актерами и
декорациями задержали полицейские. После допроса стражи порядка отпустили
труппу.