Актриса высказалась о хейтерах на своей странице в Instagram. Любовь Толкалина заявила, что злопыхатели ее раздражают.

Актриса высказалась о хейтерах на своей странице в Instagram. Любовь Толкалина заявила, что злопыхатели ее раздражают.41-летняя знаменитость на несколько дней ушла из соцсети после ужасного инцидента в Ейске. Тамдолжен был состояться спектакль "Мастер и Маргарита", который в последниймомент отменили. Из-за этого звезде театра и кино пришлось выслушать множествооскорблений.После нескольких дней молчания Любовь Толкалина вновь вышлав социальные сети. И первый свой пост в Instagram она посвятила хейтерам. Артистка отметила, что не понимает, как нужно вестипрофиль, чтобы не вызывать в свой адрес море критики."Если люди ненавидят все вокруг, значит –им очень плохо", – заявила знаменитость. Также она добавила, что на странице в Instagram делитсялишь положительными моментами жизни."Здесья позволю себе рассказывать не о невзгодах моих, трудностях и печалях, они уменя есть, как у каждого, не ради хвастовства или для зависти", – обратилась кпоклонникам Любовь Толкалина.Кроме того, она призвала всех, кто не смогпосмотреть спектакль в Ейске и не получил свои деньги за купленные билеты обратно,следить за ее обновлениями в соцсети. "Мы исколесили с Мастером (здесь и далееорфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.) всю страну и продолжаемнаш путь! В вас есть шанс увидеть этот спектакль в своем родном городе!бесплатно!!!" – заявила . Большинство подписчиков поддержалиартистку, посоветовав ей не реагировать на мерзкие слова недоброжелателей.Напомним,спектакль в Ейске с участием не состоялся 2 августа. Из-занескольких праздников на въезде в город усилили контроль. Автобус с актерами идекорациями задержали полицейские. После допроса стражи порядка отпустилитруппу.