Неделю назад Валентину Гафту стало плохо, народный артист был доставлен в одну из столичных клиник. О состоянии его здоровья рассказала жена актера Ольга Остроумова в беседе с РЕН ТВ.

Неделю назад Валентину Гафту стало плохо, народный артист был доставлен в одну из столичных клиник. О состоянии его здоровья рассказала жена актера Ольга Остроумова в беседе сРЕН ТВ.Как сообщает телеканал, неделю назад артистпочувствовал себя плохо и собственноручно прибыл в больницу, где был помещен вреанимацию, так как врачи опасались за его жизнь. Специалистам удалось привести в норму его состояние, и позже актер былпереведен из реанимации в отделение неврологии.О том, как сейчас себя чувствует 83-летний ВалентинГафт, поведала его жена, актриса Ольга Остроумова. По ее словам, народныйартист РСФСР чувствует себя гораздо лучше: " Уже лучше себя чувствует, всеврачи внимательные, делают все, что нужно, я рядом, сиделка рядом, а дальше —только молиться", – рассказала актриса представителям .Были предположения, что Валентин Гафт перенес инсульт.Однако сама Ольга Остроумова не подтвердила эту информацию, уйдя от ответа. "Да,Валентин в больнице в удовлетворительном состоянии. Улыбается уже. Все вокругнего танцуют, пляшут, все очень внимательные", – цитирует жену артиста "".Отметим, что в последнее время у народного артиста часто возникают проблемы со здоровьем. Так, в марте этого года появилась информация, что Гафт почувствовал недомогание и обратился за помощью к медикам. Но тогда артист опроверг эту информацию.