Неделю назад Валентину Гафту стало плохо, народный артист был доставлен в одну из столичных клиник. О состоянии его здоровья рассказала жена актера Ольга Остроумова в беседе с
РЕН ТВ.
Неделю назад Валентину Гафту стало плохо, народный артист был доставлен в одну из столичных клиник. О состоянии его здоровья рассказала жена актера Ольга Остроумова в беседе с
РЕН ТВ.
Как сообщает телеканал, неделю назад артист
почувствовал себя плохо и собственноручно прибыл в больницу, где был помещен в
реанимацию, так как врачи опасались за его жизнь. Специалистам удалось привести в норму его состояние, и позже актер был
переведен из реанимации в отделение неврологии.
О том, как сейчас себя чувствует 83-летний Валентин
Гафт, поведала его жена, актриса Ольга Остроумова. По ее словам, народный
артист РСФСР чувствует себя гораздо лучше: " Уже лучше себя чувствует, все
врачи внимательные, делают все, что нужно, я рядом, сиделка рядом, а дальше —
только молиться", – рассказала актриса представителям .
Были предположения, что Валентин Гафт перенес инсульт.
Однако сама Ольга Остроумова не подтвердила эту информацию, уйдя от ответа. "Да,
Валентин в больнице в удовлетворительном состоянии. Улыбается уже. Все вокруг
него танцуют, пляшут, все очень внимательные", – цитирует жену артиста "".
Отметим, что в последнее время у народного артиста часто возникают проблемы со здоровьем. Так, в марте этого года появилась информация, что Гафт почувствовал недомогание и обратился за помощью к медикам. Но тогда артист опроверг эту информацию.