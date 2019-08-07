Ходят слухи, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отменить водную блокаду Крыма. Главу государства призывают отказаться от этой затеи. В противном случае ему угрожают массовыми протестами.
Ходят слухи, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отменить водную блокаду Крыма. Главу государства призывают отказаться от этой затеи. В противном случае ему угрожают массовыми протестами.
Восстановить подачу воды в Крым Зеленскому не дадут те, кто
считает полуостров своей родиной, сказала в эфире антироссийского телеканала
ATR журналистка Лариса Волошина. "Против будут украинские патриоты.
Зеленский может получить очень серьезные акции протеста, если он хочет это
сделать", – пояснила она.
Но Волошина не исключила, что договоренности с Москвой Киев
может реализовать со ссылкой на результаты референдумов. Она напомнила, что
обещал проводить опросы населения по наиболее значимым вопросам.
"Думаю, что это попытка легализировать аннексию, потому
что, как мы знаем, большинство украинцев не интересуются Крымом", -
предположила журналистка.
Украина прекратила подачу воды по Северо-Крымскому каналу в
2014 году, после воссоединения полуострова с Россией. До этого в регион
ежегодно поступал миллиард кубометров днепровской воды.
Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявлял, что
в августе даст отмашку на возобновление подачи воды. С
соответствующей просьбой к нему Кравчук обращался еще в апреле.
От водной блокады пострадал не только Крым, но и Херсонская
область Украины. Местные власти объявили о надвигающейся экологической
катастрофе.