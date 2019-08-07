Ходят слухи, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отменить водную блокаду Крыма. Главу государства призывают отказаться от этой затеи. В противном случае ему угрожают массовыми протестами.

Ходят слухи, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отменить водную блокаду Крыма. Главу государства призывают отказаться от этой затеи. В противном случае ему угрожают массовыми протестами.Восстановить подачу воды в Крым Зеленскому не дадут те, ктосчитает полуостров своей родиной, сказала в эфире антироссийского телеканалаATR журналистка Лариса Волошина. "Против будут украинские патриоты.Зеленский может получить очень серьезные акции протеста, если он хочет этосделать", – пояснила она.Но Волошина не исключила, что договоренности с Москвой Киевможет реализовать со ссылкой на результаты референдумов. Она напомнила, чтообещал проводить опросы населения по наиболее значимым вопросам."Думаю, что это попытка легализировать аннексию, потомучто, как мы знаем, большинство украинцев не интересуются Крымом", -предположила журналистка.Украина прекратила подачу воды по Северо-Крымскому каналу в2014 году, после воссоединения полуострова с Россией. До этого в регионежегодно поступал миллиард кубометров днепровской воды.Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявлял, чтов августе даст отмашку на возобновление подачи воды. Ссоответствующей просьбой к нему Кравчук обращался еще в апреле.От водной блокады пострадал не только Крым, но и Херсонскаяобласть Украины. Местные власти объявили о надвигающейся экологическойкатастрофе.